Tragedia in Kenya dove un incendio nel dormitorio di una scuola causa la morte di 17 studenti

(Di venerdì 6 settembre 2024)inunneldi unaladi almeno 17. Nel rogo che ha devastato undella Hillside Endarasha Academy a Kieni, nel distretto di Nyeri, sono rimasti gravemente ustionati anche altri 14 ragazzi. A riferirlo è il quotidiano The Star, citando fondi della polizia. Ancora incerte le cause dell’incidente, con il portavoce del servizio nazionale di polizia, Resila Onyango, che ha promesso un’indagine accurata per accertare se si sia trattato di un caso sfortunato oppure se si sia trattato di un atto deliberato. Inchiesta che dovrà accertare anche le eventuali responsabilità .