Test Drive Unlimited Solar Crown | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo oltre un decennio di attesa,torna con il suo terzo capitolo:. Il franchise è sempre stato noto per il suo mix unico di corse e lifestyle, ma riuscirà a emergere in un panorama dominato da titoli come Forza Horizon e The Crew? Scopriamolo.La grande attrazione diè l’ambientazione: una riproduzione dettagliata e realistica dell’Isola di Hong Kong. Sebbene la mappa sia più contenuta rispetto ai precedenti giochi della serie, l’attenzione ai dettagli è notevole, con ambienti che spaziano dalle strade urbane alle curve mozzafiato delle montagne. Questa varietà dona al gioco un forte senso di immersione, ma la ridotta dimensione della mappa rispetto ai titoli precedenti potrebbe non soddisfare chi cerca un vasto open-world da esplorare per ore.