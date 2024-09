Stavano rubando il motore di una barca tre denunciati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpresi a smontare ildi una imzione, tre giovani sono statie multati a Torre del Greco. Agenti del locale commissariato e uomini della Guardia Costiera hanno individuato i tre nelle acque adiacenti la zona Cavaliere, in navigazione verso il porto: quindi li hanno fermati sull’arenile a valle di via XX Settembre, mentre erano intenti ad effettuare operazioni di smontaggio di uninstallato a bordo di un natante risultato privo di targhetta identificativa. I giovani sono stati condotti in commissariato. Il natante, ile gli altri attrezzi utilizzati sono stati sequestrati. I tre sono stati anche sanzionati in via amministrativa per guida senza patente nautica, senza assicurazione e documenti di bordo del natante, per un totale di circa 4000 euro.