Sequestrati a Catania 540 kg di coca per oltre 100 milioni di euro 5 arrestati

(Di venerdì 6 settembre 2024)(ITALPRESS) – Maxi sequestro di droga ada parte delle Fiamme Gialle. I militari del Comando Provinciale didella Guardia di finanza, in collaborazione con i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo e del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare nonchè con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, hanno condotto un’operazione antidroga che ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro 540 kg diina e trarre in arresto 5 soggetti. Il monitoraggio giornaliero del tratto di mare compreso tra le province die Ragusa ha consentito di rilevare dei movimenti anomali di un motopeschereccio il quale, in luogo dell’attività di pesca, è risultato intento al recupero di diversi colli galleggianti presenti in acqua.