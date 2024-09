Sanità inaugurata la Centrale operativa territoriale della zona senese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 6 settembre 2024) SIENA – È statastamani la(Cot)e aziendale situata nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena, in via Roma 56. È una struttura organizzativa che ha l’obiettivo di coordinare i servizi del territorio, assicurando una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, l’ospedale e i servizi territoriali e domiciliari. La presa in caricopersona viene così gestita tra i servizi e i professionisti sanitari coinvolti nei diversi percorsi assistenziali. La Cotha anche le funzioni di coordinamento per tutte le Centrali operative territoriali dell’Asl Toscana Sud Est.