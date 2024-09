Qui Cupra e Grottammare | Andiamo incontro a una invasione barbarica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) La decisione di prolungare le concessioni balneari fino al 2027 provoca la forte reazione dei balneari anche nella parte nord della Riviera delle palme. "a una– sbotta Pietro Aureli, presidente dei concessionari di spiaggiamare balneari – C’è rabbia e malcontento ma non ci facciamo intimorire. I concessionari si ritroveranno a competere con chi arriva dall’estero: una decisione ingiusta che penalizza i balneari che hanno dato un valore a queste spiagge, spiagge che saranno regalate al primo offerente economicamente più attrezzato. La sintesi è che l’accordo è un cavallo di troia per il turismo balneare italiano. O si riconosce il valore dell’azienda oppure è una presa in giro, perché valutare gli ultimi 5 anni di investimenti non è giusto. L’ammortamento residuo deve essere riconosciuto totalmente insieme all’avviamento della struttura.