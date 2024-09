Protezione civile all’opera Salvata dai vigili del fuoco coppia di anziani disabili bloccata nel seminterrato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Unadinelallagato soccorsa daidel. E poi strade chiuse e seminterrati allagati. I danni del maltempo si sono avvertiti anche a Peschiera Borromeo, dove gli agenti della polizia locale e i nuclei dellasono stati chiamati a un super lavoro. Tra gli interventi più rilevanti si segnala quello deidel, arrivati dalla sede di Melegnano per prestare soccorso a un’anzianadi coniugi di Mezzate. I due – lei 85 anni, ipovedente; lui 90 anni, con bombola a ossigeno – erano rimasti intrappolati neldella loro abitazione, una casa indipendente in via Buzzoni-Nigra. Il locale si era allagato e lasi trovava in difficoltà; è stato il figlio a dare l’allarme e a far scattare i soccorsi.