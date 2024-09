Professioni sanitarie assalto ai test Tanti candidati e pochi posti | Va favorito l’accesso ai corsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Qualcuno già si prodiga per le persone che hanno bisogno, altri studiano Infermieristica. Tutti inseguono un sogno: lavorare in ambito ospedaliero. Ieri mattina 852 ragazzi hanno partecipato aiper accedere aidi. A fare la parte del leone è stata Fisioterapia che aveva 292per 60. "Ad alcune domande ho risposto facilmente - ha detto Gabriele Hussein che ha tentato per il secondo anno il-, ad altre per niente. L’anno scorso avevo provato ad accedere perché mi piacerebbe lavorare in ambito sportivo. È una facoltà importante e Pavia è uno deimigliori, bisogna lavorare tanto, è giusto che non entri chiunque". Sonoche non conano il numero chiuso ritenuto un ostacolo quasi insormontabile quando nelle strutture nazionali è notevole la carenza di camici bianchi.