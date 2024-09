Pompei presenta la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 | ottanta sindaci a sostegno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) La città disi candida aRegione Campania sostengono al, laLa città degli scavila. Il sindaco diCarmine Lo Sapio, come riportato dall’ANSA, afferma: “Abbiamo esteso le nostre richieste per il supporto a questaa più Comuni: tutta la Costa, i Monti Lattari fino a Marina di Camerota. Ci sarà, di sicuro, qualche altra adesione perché siamo ancora nei tempi per lazione del dossier. Ci sono le Confindustrie di Salerno e di Napoli, le associazioni, le pro loco”.