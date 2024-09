Paralimpiadi | Legnante è oro a Parigi nel lancio del peso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Civitanova (Macerata), 6 settembre 2024 – L’atleta azzurra Assunta, portacolori dell’Anthropos di Civitanova e capitano della Nazionale Azzurra a2024, ha conquistato la medaglia d’oro neldelF12 alle. Con all’appello tre ori e tre argenti in tre, il palmares dell’azzurra, di 46 anni, diventa sempre più consistente: «Mi hanno detto che sono l’atleta paralimpica più medagliata nell’atletica, e speriamo che questo curriculum a Los Angeles possa servire per coronare tutta questa carriera con un premio da parte del Comitato paralimpico». Con un best di 14.54 metri l’azzurra ha chiuso al primo posto la finale allo Stade de France, davanti all’uzbeka Safiya Burkhanova, argento con 14.12, e alla cinese Yuping Zhao, bronzo con 12.21.