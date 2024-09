Pablo Trincia si racconta nel volume ‘Come nascono le storie’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ogni persona racchiude un piccolo universo, con una storia alle spalle da conservare e, perché no,re. In questo senso, se c’è un autore che di storie da portare alla luce ne sa più di qualcosa èche, dopo aver dato spazio a inchieste e vicende altrui, torna con un nuovo – personalissimo – progetto. Questa volta, infatti, il podcaster mette nero su bianco non solo le storie altrui, ma la sua esperienza di vita. Cover da Ufficio Stampa Così, dopo podcast di successo come Veleno, Dove nessuno guarda e Sangue Loro – e in attesa dell’inchiesta su Rigopiano –,apre le porte della sua officina creativa in Comele storie. Per la prima volta, infatti, l’autore svela i segreti del suo processo narrativo.