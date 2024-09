Naturalissimo se sei cacca Vergogna sul Fatto | ecco chi sarebbero gli escrementi al governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ma come ci sguazzano, quello delQuotidiano (e non solo) nella vicenda che sta travolgendo Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura costretto a parare i fendenti di Maria Rosaria Boccia, la consulente che poi tale non fu e che, ora, sta creando più di un grattacapo al titolare del dicastero e alMeloni. Già , come è scontato che sia, il quotidiano di Marco Travaglio, giorno dopo giorno, martella sulla vicenda. E come spesso accade, trascende. Nel caso in specie lo fa con la vignetta proposta in prima pagina nell'edizione di oggi, venerdì 6 settembre. Una vignetta firmata Mannelli.  Dunque, passiamo ad illustrare lo svolgimento del volgare disegnino. "Ma è così naturale fare figure di?", è la scritta che introduce lo schizzo.