Movida violenta l’ira di un padre | A mio figlio hanno rotto il naso i nostri ragazzi vanno protetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Macerata, 6 settembre 2024 – “La situazione sta sfuggendo di mano, ma iperché c’è gente che sferra coltellate”. Parole deldi uno dei due giovani aggrediti davanti allo Shada all’alba di mercoledì. Ilè il 20enne anconetano finito in ospedale con ilinsieme a un amico che, per difenderlo, ha rimediato una coltellata alla gamba. “I– racconta chiedendo l’anonimato per salvaguardare la privacy delle giovani vittime dell’aggressione – la sera partono con il treno per andare a ballare allo Shada perché questa è la moda del momento. Non è la prima volta e la modalità è la stessa. All’uscita dalla discoteca un gruppo di africani si divide in cerca del pollo che porti una catenina.