MotoGP prove libere GP San Marino Misano oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Laraggiunge il circuito diadriatico dedicato a Marco Simoncelli, in occasione del Gran Premio di San. I tifosi italiani raggiungono la venue per quella che, seppur non sulla carta, è considerata gara di casa da team e piloti italiani. AJorge Martin arriva da leader del mondiale, mentre Francesco Bagnaia si trova all’inseguimento ed è chiamato alla risposta dopo lo zero del GP di Aragon. Si tratta d un weekend clue per la lotta al titolo, con Martin e Bagnaia che potrebbero separarsi dagli altri due inseguitori: Marc Marquez ed Enea Bastianini. I ventidue piloti più veloci del mondo scenderanno in pista a partire da venerdì 6 settembre, giornata dedicata interamente alle sessioni di. La prima sessione andrà in scena tra le 10:45 e le 11:30.