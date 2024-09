MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP San Marino 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo la tappa di Aragon corsa in condizioni particolari per le piogge scese nella notte, il Motomondiale si appresta a fare ritorno in Italia, dove si stanzierà a lungo dato che vivremo più di un appuntamento. A Misano Adriatico vedremo addirittura due gare consecutive, la prima delle quali in questo fine settimana dal 6 all’8 settembre. Il primo dei due eventi ospitati dall’autodromo romagnolo intitolato a Marco Simoncelli sarà il Gran Premio di San. Si tratta del GP che era già fissato in calendario dall’inizio della stagione, mentre il secondo appuntamento sarà il Gran Premio di Emilia Romagna che andrà a precedere la trasferta asiatica che andrà a decidere la stagione.