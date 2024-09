Linkin Park | chi è Emily Armstrong la nuova cantante Il primo album dal suicidio di Chester Bennington

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – Il misterioso conto alla rovescia lanciato daiè scaduto, e dopo giorni di speculazioni, finalmente arriva l’annuncio: la storica band nu metal statunitense ha una. Finisce dunque il ‘lutto’, durato ben 7 anni, per ildel vocalist. Non solo: il 15 novembre è in uscita un nuovo, ‘From Zero’, l’ottavo registrato in studio. Si aggiunge infine un altro nuovo membro: il batterista Colin Brittain, che va a sostituire Rob Bourdon. Chi èDescritta come ‘la Janis Joplin della rock age’ e ‘la versione punk-rock di Robert Plant e Jim Morrison fusi in uno’, si appassiona alla musica in tenerissima età, iniziando a scrivere canzoni da quando ha 11 anni. Afferma che da quando ha preso per la prima volta una chitarra in mano, non si ha più voluto fare altro nella vita.