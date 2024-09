Lega Serie B | Balata Dossena e Veltroni candidati alla presidenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il presidente in carica Mauro, Giuseppee Vittorio: sono questi i treper ladellaB, che ha reso noto l’elenco in vista dell’assemblea elettiva convocata per l’11 settembre in prima seduta e, ove occorra, per il 12 settembre in seconda seduta. Per la carica di consigliere sono in lizza Massimo Cellino, Andrea Corradino, Raffaele Fiorella, Andrea Langella, Federico Merola, Mauro Michelini, Filippo Piccoli. Per la carica di consigliere indipendente corrono Mauro Pizzigati e Andrea Messuti. Per la carica di presidente/componente del Collegio dei Revisori: Salvatore Ferri, Alessandro Grassetto, Sergio Graziosi, Marco Mugnai, Francesco Perrotta. Per la carica di componente supplente del Collegio Revisori: Domenico D’Ambrosio e Giulio Tedeschi.B:SportFace.