Laura devi dirmi qualcosa? Scoppia il caso Freddi Sonia Bruganelli interviene subito

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 6 settembre 2024), desiderosa di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, ha confermato tramite il suo profilo Instagram che non sarà presente nel cast del programma di Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato insieme al suo agente, Nando Moscariello, con una sottile frecciata che ha fatto discutere. Le sue parole hanno suscitato curiosità tra i fan, soprattutto riguardo a chi potrebbe aver preso il suo posto. La risposta della persona coinvolta non si è fatta attendere. Sul suo account Instagram,ha spiegato: “Ballando con le Stelle? Non mi hanno voluto. Non mi hanno preso. Dovresti saperlo tu, sei il mio agente. Lo farà qualcun altro”. Pur non facendo nomi, molti hannopensato a, con cuiha avuto una storica rivalità, poi risolta in amicizia.