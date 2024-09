La scuola sta per cominciare L’educazione sessuale e affettiva NO?di nuovo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da quest’anno scolastico le nuove linee guida percivica introducono temi come la valorizzazione della Patria e la prevenzione delle dipendenze, maè ancora relegata solo a progetti extracurricolari. È dagli anni ’70 che si boccia ogni tentativo. La prima proposta di legge è del 75, chiamata «Iniziative per l’informazione sui problemi della sessualità nellastatale». Non se ne fece nulla. La politica italiana sembra terrorizzata all’idea di parlare di sesso ai giovani. Ma perché? “Le resistenze maggiori sono riconducibili sia alla convinzione che il primato educativo sugli argomenti più delicati spetti alla famiglia, sia al timore che discutere di sessualità induca gli studenti a praticarla precocemente”*.