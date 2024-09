La scomparsa di Gaetano Salvemini intellettuale e politico antifascista

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024)è stato uno dei più importanti intellettuali italiani del XX secolo, spiccatamente. Storico,e accademico,ha dedicato la sua vita alla lotta per la democrazia e la libertà, opponendosi con fermezza al fascismo e contribuendo significativamente alla crescita del pensiero democratico in Italia. La sua, avvenuta il 6 settembre 1957 negli Stati Uniti, ha segnato la fine di un’epoca di impegnoe civile che ha lasciato un’eredità indelebile.(See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons) – VelvetMagLa vita di uncontro il fascismo Nato a Molfetta, in Puglia, il 29 settembre 1873,si distinse fin da giovane per la sua brillante mente accademica.