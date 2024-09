Il re degli esposti Il caso Sangiuliano-Boccia riaccende la mania di Bonelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, recita il meme più cult della rete, quello col quale Luis Sal scherzava il suo ex collega Fedez. Un tormentone che si adatta a meraviglia ad Angeloe alla sua autenticadi presentareogni tre per due. L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, è quello contro il ministro della Cultura, Gennaro. L'ecologista ha una specie di ossessione, della quale si vanta anche. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, baldanzoso gonfiava il petto, ribadendo di essere "il re". Dal suo punto di vista una strategia politica efficace, la dimostrazione "che io studio i dossier". Per molti suoi colleghi, anche di sinistra, una pratica svilente per il Parlamento e che sottintende una malcelata difficoltà al confronto e alla dialettica.