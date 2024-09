Ho preso la decisione definitiva Giuria opinionisti e tribuni | chi c’è a Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 6 settembre 2024) È ufficiale: l’interadicon le2024 è stata confermata, insieme ai. Milly Carlucci è pronta a dare il via alla nuova edizione del celebre talent show di Rai Uno, che inizierà il 28 settembre. Anche quest’anno, la conduttrice ha mantenuto un certo riserbo sulla composizione della, facendo intendere per mesi che ci sarebbero potute essere novità. Tuttavia, tutto era già deciso da tempo. Sui profili social ufficiali del programma, sono stati svelati i cinque giurati che alzeranno le palette per valutare le performance dei concorrenti. Nessuna sorpresa: ritroveremo ancora una volta la dinamica Selvaggia Lucarelli, l’originale Guillermo Mariotto, il riflessivo Ivan Zazzaroni, l’acuto Fabio Canino e la rigorosa Carolyn Smith, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente di