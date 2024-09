Guerre Stellari sbarca a Torino | ecco tutti i dettagli della Star Wars Experience

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 6 settembre 2024)arriva al Museo Nazionale del Cinema di; in occasionemostra MOVIE ICONS (in corso dal 29.5.24 al 13.1.25), domenica 15 settembre 2024, a partire dalle ore 11.00, un evento speciale animerà le strade del capoluogo piemontese; sulle note dell’iconica ‘Marcia Imperiale’ di John Williams, infatti, i soldati imperiali e le truppeResistenza galattica sfileranno insieme, per le vie del centro città , fino ad arrivare all’ingresso del Museo. Nei panni degli Imperiali troveremo gli affiliati alla 501st Italica Garrison, una delle più importanti organizzazioni internazionali di figurantiiani; nei panni dei ribelli troveremo invece i membriRebel Legion Italian Base.i partecipanti saranno naturalmente a disposizione del pubblico per selfie o video.