F1 Frederic Vasseur vola basso | Aver vinto a Monza non significa che faremo lo stesso a Baku

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si vuolre. In Ferrari sono rimasti un po’ scottati dopo quanto era accaduto nel GP di Montecarlo. La vittoria nel Principato di Charles Leclerc aveva fatto pensare in primis alla scuderia di Maranello di essere della partita per la conquista del titolo costruttori. Da quella gara, invece, tanti problemi di prestazione e di affidabilità, che in particolare hanno affossato Charles. Nelle ultime uscite, però, Leclerc ha ripreso le fila del discorso e dopo i podi a Spa-Francorchamps (Belgio) e a Zandvoort (Olanda), il ragazzo monegasco ha realizzato un piccolo capolavoro con la squadra, davanti a tutti i tifosi della Rossa nel Tempio della velocità a. Un successo frutto delle grandi qualità di guida del pilota e di una strategia ottimamente congegnata. Ora però non ci si vuol far prendere dall’euforia. È questa l’indicazione che arriva dal Team Principal,