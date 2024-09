È fonte di ispirazione è la nostra nuova alba | incoronata dai Maori la sovrana più giovane del mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) InZelanda il popoloha incoronato la suaregina. Anzi per la precisione è lapiùalcon i suoi 27 anni. Nga Wai Hono i te Po Paki succede al padre, re Tuheitia, morto la scorsa settimana dopo 18 anni di regno. La cerimonia di investitura si è svolta a Ngaruawahia, nell’Isola del Nord dellaZelanda dove, al culmine di funerali durati giorni, i guerrieri hanno trasportato la bara del re Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, coperta da una pelliccia, su una piroga lungo il fiume Waikato fino alla sacra montagna Taupiri, luogo della sepoltura. Nga Wai Hono i te Po è stata unta con oli sacri e benedetta con la stessa Bibbia usata per incoronare il primo rea metà del XIX secolo. È stata scelta come ottavada un consiglio di 12 anziani, che l’hanno preferita ai suoi due fratelli maggiori.