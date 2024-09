Dopo oltre 10 anni di abbandono qualcuno è interessato a riqualificare le ex Poste di via Maffei

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bergamo. Si è concluso il bando di Europa Gestioni Immobiliari Spa, del GruppoItaliane, per la vendita dell’immobile situato in via Claraal civico 9, precedentemente occupato dagli uffici postali, all’angolo con via Pascoli. Il palazzo, che si estende per circa 6.500 metri quadrati su sette piani fuori terra, include una parte interrata con accessi e scivoli utilizzati in passato daItaliane per i mezzi di trasporto della corrispondenza, e dispone di un’area scoperta di circa 1.300 metri quadrati. Con la definitiva cessazione delle attività postali nel 2010, l’edificio cade inevitabilmente in disuso e, a seguito delle sollecitazioni del Comune, la proprietà è intervenuta in più occasioni per migliorare l’area circostante, fino a installare una recinzione definitiva che ha parzialmente risolto i problemi di sicurezza nella zona.