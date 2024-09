De Luca | Napoli De Laurentiis ha grande voglia di riscatto McTominay e Gilmour saranno fondamentali

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Francesco De, giornalista, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Il giornalista ha parlato del ventennio targato De, delmercato estivo e delle prospettive della società. Di seguito quanto ha affermato. De, il mercato azzurro e DeCosì De: “C’è stata una svolta. Tutti pensavamo che Deavesse quelladi, ma vederlo prendere Conte e fare un mercato così importante, testimonia quantaabbia il patron del. Questo è stato fatto senza la cessione di Osimhen e la qualificazione in Champions: Ilha fatto unlavoro in questi anni.