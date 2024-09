Cos’è questa storia che mi volete ammazzare? Non ho paura di te | la lite tra il capo ultras Berretta e Bellocco che ha portato all’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “che mi?”. Sarebbero queste le parole che Andrea Beretta,ultrà della curva nord dell’Inter, avrebbe rivolto appena salito in auto, davanti ad una palestra di pugilato a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, ad Antonio, erede dell’omonima cosca della ‘ndrangheta, entrato da quasi due anni nel direttivo della curva e ucciso la mattina di due giorni fa a coltellate da Beretta, rimasto ferito in modo lieve da un colpo di pistola. Come emerge dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dai pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra, Beretta, 49 anni, che aveva preso il posto di Vittorio Boiocchi, ammazzato nell’ottobre 2022, al vertice della curva, era a conoscenza del fatto che il clanlo volesse eliminare.