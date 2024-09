Ascolti TV | Giovedì 5 Settembre 2024 In 22 milioni per Annalisa 16 5% Noos chiude male 11 7%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata di– L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.601.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 il concerto di– Tutti in Arena ha conquistato 2.203.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 le Paralimpiadiintrattengono 721.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Oblivion incolla davanti al video 989.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 I figli degli altri segna 773.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Non si ruba a casa dei ladri totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (5.7%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 943.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 e alla fine arriva Polly ottiene 509.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 492.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Ghost Rider – Spirito di vendetta fa sintonizzare .000 spettatori (%).