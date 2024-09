Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 6 settembre 2024) In arrivo una nuovae, questa volta, si puòre con l’Assegno di. Vediamo come ottenerla subito. Hai perso la Carta dedicata a Te in quanto, da gennaio, percepisci l’Assegno di? Non ti preoccupare, ora neun’altra che puoi ottenere anche tu: una nuovache può essere tranquillamenteta anche con l’ADI e che interessa una platea più ampia. Nuovabile con l’Assegno di/Cityrumors.itLa Carta Dedicata a Te, infatti, non può essere erogata a chi riceve l’Assegno dicome non spetta nemmeno ai percettori di Naspi, Dis-coll o di qualunque altra forma di indennità di disoccupazione. Questo sussidio – che il Governo di Giorgia Meloni ha rinnovato anche per il 2024, si rivolge in realtà ad una platea molto specifica.