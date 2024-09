Anziana rapinata e scaraventata a terra ma resiste e mette in fuga il criminale VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un’è stata vittima di un tentativo di scippo a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, ma ha reagito prontamente e ha messo inil malvivente che, evidentemente a torto, aveva individuato in lei una “preda” facile. Le immagini choc dello scippo Ilè stato diffuso dalla pagina social di Francesco Emilio Borrelli e la rapina risale al pomeriggio del 31 agosto. Come raccontato dalla didascalia di Borrelli a margine del, un’sta percorrendo verso le 15:00 via Mazzini su un marciapiede. Un uomo, a bordo di un’auto grigia, parcheggia forse perché ha “annusato” il facile colpo: un’che cammina da sola in una strada piuttosto isolata e distratta mentre parla al telefono.