Addio nonne ora le conserve le fanno gli chef Ecco come i cuochi italiani rivoluzionano gli iconici barattoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) La fine dell’estate è il “tempo delle” per eccellenza. La preparazione della passata di pomodoro è tradizione nel Sud Italia: tutta la famiglia si riunisce per infilare ine bottiglie l’oro rosso da consumare in inverno. Ma ci sono ancora persone che portano avanti tradizioni antichissime,quella dell’astrattu in Sicilia. L’economia domestica alla vecchia maniera insegna che conservare ortaggi o fare marmellate è cosa buona e giusta, eppure nell’èra dei cibi ultraprocessati, l’artigianalità è difficile da mantenere. Sono sempre più rare le preparazioni in casa di sottaceti, sottoli, confetture, ma tra gliquesta pratica non è mai tramontata.