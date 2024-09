US Open 2024 Sinner | Felice di essere in semifinale Draper? Sta giocando bene sarà dura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Jannikè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Daniil Medvedev nei quarti dello US: “Ovviamente è stata una partitaperché ci conosciamo piuttosto, ma sonodiin. Ci sono state varie chiavi tattiche, ad esempio partire avanti di un break nel primo e nel terzo set mi ha aiutato a livello di fiducia. Sonodi come ho gestito la situazione perché è sempre difficile contro un giocatore come lui“. L’azzurro ha poi parlato di come ha gestito tutto ciò che ha comportato il caso doping, reso pubblico poche settimane prima dello Slam newyorchese: “Ho il mio team e le persone a me vicine, che mi conoscono e credono in me, quindi ho cercato di stare con loro. Sono una parte importante per me e sonodi averli al mio fianco, sia dentro che fuori dal campo.