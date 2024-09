Troppi rifiuti abbandonati Multati dieci ristoranti | Raccolta da aggiustare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo settimane di segnalazioni, lamentele e proteste per le condizioni delle isole ecologiche sommerse daaccanto ai cassonetti,locali sono stati sanzionati per smaltimento scorretto. Questo il risultato dei controlli effettuati dagli accertatori di Hera nei giorni scorsi. Si tratta di attività del centro storico, la zona dove l’abbandono dei sacchetti è più frequente. I sacchi, di dimensioni più grandi di quelli usati per le utenze domestiche, vengono lasciati all’esterno perché è impossibile inserirli nei cassonetti. Sull’asfalto rimangono anche cartoni, taniche di olio, cassette di plastica. Di tutto. Le sanzioni vanno dai 200 ai 400 euro. Il regolamento prevede che i locali possano smaltire iin qualunque isola ecologica, a patto che lo facciano correttamente.