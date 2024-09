The Perfect Couple la recensione | le nuove piccole grandi bugie di Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 5 settembre 2024) La serie: The, 2024. Regia: Jenna Lamia. Cast:, Liev Schreiber, Meghann Fahy, Dakota Fanning, Eve Hewson, Jack Reynor. Genere: Thriller, mystery. Durata: 50 minuti circa/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in lingua originale. Trama: Amelia sta per sposare l’erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, ma una morte scioccante sconvolge le nozze facendo ricadere i sospetti su tutte le persone coinvolte. A chi è consigliato? Agli amanti delle serie tv cariche di mistero e ambientate nel mondo dei ricchissimi, personaggi apparentemente imperturbabili che nascondono i più sordidi segreti. Arriva oggi su Netflix la proposta seriale perfetta per tutti gli amanti dei murder mystery: The.Un whodunit da manuale, sulla stregua di The White Lotus o Big Little Lies.