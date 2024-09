Temptation Island 2024 di settembre Federica e Alfonso sono la sesta coppia | Video Witty TV

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 5 settembre 2024)versione autunno si avvicina con la prima puntata in onda il 10, in prima serata su Canale 5. Laè quella formata dache vanno ad unirsi a Diandra-Valerio, Titty-Antonio, Mirco-Giulia, Anna- Alfred e Fabio-Sara. I duefidanzati da 8 anni. A scrivere al programma è: “Ho 20 anni e vengo da Napoli.fidanzata conda 8 anni e conviviamo da quasi un anno. Ho scritto io perché non ho fatto tante cose, perché lui non me le permette. Ad esempio mangiare una pizza con le amiche, mangiare un gelato, addirittura andare a ballare, cosa impossibile. O anche fare una vacanza.cose che non ho mai fatto, se non con lui“.: “consapevole di essere così geloso, ma non penso però di sbagliare. Voglio capire se posso fidarmi di lei“. Ecco ilTV.