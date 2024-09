Sarà uno dei primi a rientrare a Napoli Conte studia la formazione per il Cagliari | l’ipotesi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) La Serie A è pronta a tornare dopo la sosta per le Nazionali. Intanto, Antoniogià laanti-. Dopo solo tre giornate di campionato, la Serie A è ferma per fare spazio alle Nazionali. Quest’ultime, saranno impegnate in Nations League nel prossimo weekend, “strappando” così i calciatori ai propri allenatori. Si tratta di una sola settimana di stop, in quanto il ritorno del massimo campionato italianoancor più rovente del normale. Infatti, è in programma un vero e proprio tour de force che porterà le compagini a disputare tanti match in pochi giorni. Tale situazione, però, non riguarda ildi Antonioche non parteciperà a nessuna competizione europea. Infatti, il tecnico avrà modo di lavorare con la squadra nel corso delle settimane. Intanto, l’allenatore attende già il rientro dei nazionali, i quali torneranno in momenti differenti.