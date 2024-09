Rottura e rischio di ' carte bollate' Grillo ' avverte' Conte

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Il cofondatore del M5s, Beppe, arriva nella Capitale e sui social tuona contro chi vuole 'sovvertire' alcuni principi che con Gianroberto Casaleggio aveva messo alla base del suo 'non partito'.sarebbe arrabbiatissimo per la piega che stanno prendendo le cose con la guida del Movimento nelle mani di Giuseppe, con il quale - rilevano fonti qualificate - oramai si è alla resa dei conti e senza possibilità alcuna di conciliazione. Il simbolo e il nome del Movimento sono die lui comunque se li terrà (anche se le 'controparti' ricordano che il simbolo e il nome sono dell'associazione e contrattualmente il garante vi ha rinunciato, come ha già detto il coordinatore dell'area legale del M5s, Alfonso Colucci in un'intervista di pochi giorni fa, da qui la prospettiva che si arrivi a discuterne ain tribunale.