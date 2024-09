Rivoluzione grazie al supertelescopio La Statale nel team della scoperta | Abbiamo visto nascere un pianeta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Uninternazionale di astronomi, di cui fa parte l’Università degli Studi di Milano, ha scoperto un’altra via per la formazione dei pianeti. Una via diversa rispetto a quella che ritenevamo l’unica possibile. I corpi celesti potrebbero dunque formarsi non solo attraverso un processo “dal basso verso l’alto”, ossia dall’aggregazione di piccole particelle di polvere interstellare, ma anche con un più rapido meccanismo “dall’alto verso il basso”. Nelle regioni caratterizzate da instabilità gravitazionale, infatti, il materiale nei dischi di gas e polvere che circondano le giovani stelle si disgrega in strutture a spirale e tali frammenti si condensano fino a formare pianeti di grosse dimensioni, non più piccoli di Giove.