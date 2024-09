Primo allievo ufficiale padre super famoso Amici 24 l’annuncio e il nome subito sorprende

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mancano ormai pochi giorni al ritorno di24, il celebre talent show di Maria De Filippi, e i preparativi per la prima puntata sono quasi terminati. Le registrazioni inizieranno la prossima settimana, e finalmente scopriremo i nomi dei nuovi allievi che comporranno la classe di quest’anno. L’attesa per conoscere cosa accadrà è palpabile, e si prevede un’edizione ricca di sorprese. Mentre cresce l’entusiasmo per l’inizio della nuova stagione, i gossip sul cast degli insegnanti continuano a circolare online. Tra le tante indiscrezioni che hanno animato le discussioni nelle ultime settimane, solo Lorella Cuccarini ha confermato ufficialmente il suo ritorno nel programma. Nei prossimi giorni, tuttavia, dovrebbero arrivare le conferme definitive sugli altri docenti. In attesa di conoscere il corpo docente completo, una nuova indiscrezione sta già facendo parlare i fan di