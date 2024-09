Peste suina africana il nuovo commissario | Non escludo l’espansione a nuovi focolai Con le misure restrittive risultati in poche settimane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Non me la sento (di escluderedel contagio e, ndr) perché lo scenario è in evoluzione. Certo, mi auguro che tutte leche abbiamo messo in atto da pochi giorni possano darci dei. Stiamo valutando minuto per minuto la situazione. Ringrazio tutti i servizi veterinari che stanno facendo un grandissimo lavoro di sorveglianza e di controllo in tutti gli allevamenti perché la situazione è una situazione di emergenza non solo in quei territori, ma è un’emergenza nazionale”. Lo ha detto ilstraordinario alla, nominato da meno di un mese dal governo, Giovanni Filippini, ospite di Sebastiano Barisoni a Focus Economia, su Radio24.