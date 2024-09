Pagelle Vuelta a España 2024 | impresa per Berrade malissimo la Soudal-QuickStep con Landa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)DICIOTTESIMA TAPPAUrko, voto 10: a 27 anni arriva il trionfo più bello della carriera, forse anche in maniera inaspettata. Era probabilmente la terza carta da giocare per la Equipo Kern Pharma, ci prova da lontano e trova il colpaccio da finisseur con lo scatto vincente a 5 km dal traguardo. Un sogno che si avvera. Mauro Schmid, voto 8: finale diin super crescendo per il campione svizzero che sembra aver ritrovato la forma migliore della carriera. Anche oggi però solo un piazzamento, manca solo la vittoria. Equipo Kern Pharma, voto 10: chi l’avrebbe mai detto? Sono tre le vittorie per la compagine Professional iberica nel Grande Giro di casa. Dopo la doppietta di Castrillo anche il trionfo di, condito dal podio di Miquel. Veramente tre settimane che entrano nella storia.