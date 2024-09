Orlando | Renzi? Non sono interessato ai pentimenti Serve coerenza non ti puoi alleare con la destra e dall’altra parte con la sinistra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Io micandidato contro Matteosegretario del partito nel 2017 estato tra quelli che per primi hanno riconosciuto l’errore del jobs act. La stagione diè stata una edizione tardiva delle terza via, quando nel resto d’Europa si metteva già in discussione. Poi è chiaro che quel frutto fuori stagione ha prodotto una rottura con pezzi della società. Io nonai, maa una discussione chiara sulle ricette per il futuro”, così Andreadal palco della Festa dell’Unità nazionale a Reggio Emilia, rispondendo a una domanda sul leader di Italia Viva, il voto sul jobs act, e il possibile futuro diall’interno del Campo largo.