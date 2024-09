Monza-Inter il passato riporta a due realtà parallele Intraprendere una strada!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024)è stata una delle gare in cui, nella scorsa stagione, i nerazzurri hanno dato l’idea di dominare il campionato. Quella vittoria fu poi importante nel trainare i meneghini verso lo scudetto, considerando il periodo in cui si inseriva. ULTIMA SFIDA – L’ultimoè stato il teatro di uno show di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, autori rispettivamente di 1 rete e 2 reti nello spettacolare 1-5 dello U-Power Stadium. In quell’occasione, i nerazzurri misero un tassello importante nel mosaico costruito gradualmente per la vittoria di uno storico scudetto, quello della seconda stella. Il successo arrivò nel giorno 13 gennaio 2024, poco prima della partenza dei meneghini per Riyadh, dove il club allenato da Simone Inzaghi conquistò la Supercoppa Italia grazie alla vittoria in finale contro il Napoli per 1-0.