Le bioplastiche compostabili stanno cambiando l’economia la società e l’ambiente

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il primo Rapporto di sostenibilità di Biorepack, redatto dalla School of Management dell’Università Bocconi, mette in luce risultati rilevanti in termini di impatto ambientale, sociale ed economico della filiera degli imballaggi in bioplastica compostabile. I dati sono straordinari e tracciano un quadro estremamente positivo. Nel corso dell’anno, sono state raccolte 5 milioni di tonnellate di rifiuti umidi, che hanno permesso di produrre ben 1,9 milioni di tonnellate di compost. Questo compost ha avuto un ruolo cruciale nel miglioramento dei terreni agricoli, con 410.000 tonnellate di carbonio organico restituite al suolo, contribuendo in modo significativo alla fertilità dei terreni. Un altro risultato significativo è il risparmio di 5,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all’anno, ottenuto evitando lo smaltimento dei rifiuti in discarica.