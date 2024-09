L’Africa torna nel mirino della Cina Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laad azzannare, dopo averne devastato le economie a suon di prestiti dalla natura solo apparentemente innocua. Sono ormai dieci lunghi anni che il Dragone colonizza, nascondendo dietro i generosi finanziamenti per la realizzazione di strade e ferrovie, il suo vero volto, quello di un predone pronto a mettere le mani al primo cenno di insolvenza sulle infrastrutture realizzati con soldi cinesi ma manodopera africana. Ma il presidente Xi Jinping non ne ha abbastanza, evidentemente. Tanto che, mentre il piano Mattei battente bandiera italiana prova a prendere definitivamente corpo e forma, il leader cinese ha promesso oltre 50 miliardi di dollari in finanziamenti pernei prossimi tre anni, contribuendo a creare un milione di posti di lavoro nel continente.