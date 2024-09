La Sad estate con la lingua di fuori | Il nostro tour di fuoco e fiamme finalmente viviamo di musica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sesto San Giovanni (Milano) – Grande festa di finesabato prossimo al Carroponte per La Sad. Sotto le stelle di Sesto San Giovanni, infatti, Theø, Plant e Fiks festeggiano in un’orgia di chitarre distorte ed effetti speciali l’ultima tappa del loro SummerSad, partito a giugno e arrivato (col vento in poppa) alle porte dell’autunno dopo aver toccato pure Brescia, Breno e Bergamo. Tutto sulla scia di ‘Odio La Sad’, l’album uscito ad aprile per surfare sull’onda di quella “Autodistruttivo” data in pasto un paio di mesi prima al popolo del Festival. Enrico, pardon Fiks,piena la vostra. “Abbiamo fattocon soddisfazione gigante. Ilobiettivo è sempre stato quello di andare oltre l’immaginabile e quest’anno, grazie anche a Sanremo, l’abbiamo centrato.