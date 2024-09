La rinascita dell’ex cinema Astoria Riapre la sala Jolly grazie al teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) La serata dell’altro ieri ha segnato un momento speciale per Rimini: la storicaha riacceso le luci dopo anni di chiusura,al festival "Le Città Visibili" e al progetto "Ritorno all’". La riapertura di questo spazio è stata accolta con entusiasmo da cittadini e amministratori, che hanno visto in questo evento un simbolo diper la città. L’atmosfera era carica di emozione, come ha sottolineato la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini, durante il suo intervento. "È stato come vedere sbocciare tanti semi diversi da uno stesso giardino, il risultato di impegno e passione di tante persone", ha dichiarato. Un’emozione condivisa da molti, che hanno riempito laper assistere allo spettacolo “Futuro anteriore” di Ferrara Off, un’opera che ha saputo divertire e commuovere, toccando le corde più intime degli spettatori.