Italia l’annuncio di Donnarumma spaventa | Spalletti ‘avvisato’

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 5 Settembre 2024 17:05 di Alessia Le dichiarazioni dell’estremo difensore azzurro non lasciano tranquilli i tifosi, ecco cos’ha detto. L’di Lucianoè pronta a tornare in campo dopo la disfatta di Euro 2024, che ha visto gli azzurri fuori dalla competizione già agli ottavi di finale. L’ex tecnico del Napoli si è seduto sulla panchina della nazionale ad agosto dello scorso anno e ha avuto pochi mesi per preparare gli Europei in Germania, ma adesso comincia un nuovo percorso. Prima la Nations League a partire dalle sfide contro Francia ed Israele dei prossimi giorni, poi le qualificazioni al Mondiale. L’obiettivo principale del calciono dev’essere quello di tornare a giocare un campionato del Mondo, 12 anni dopo l’ultima volta.