Incontri letture atelier per omaggiare Francesco Petrarca a seicentocentocinquanta anni dalla morte

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 –per366 sono le rime che compongono il Canzoniere di, illustre poeta aretino, primo animatore dell'Umanesimo che con il Canzoniere, la sua opera più nota, ha dato avvio alla creazione della poesia moderna, così come alla scoperta di una nuova forma di interiorità rispetto al Medioevo e all'antichità. Al sentimento dell’amoreha dato una nuova consapevolezza con il Canzoniere attraverso il quale ci ha consegnato la lingua perfetta per esprimere il più importante tra i sentimenti umani e, soprattutto, ha acceso in noi un’inesauribile necessità di poesia.